Nadal røk ut av US Open

Fjerderundetapet betyr at 2016 blir det første året siden 2004 hvor spanske Nadal ikke har kommet seg til en Grand Slam-kvartfinale.

I Australia ble han slått ut i første runde, mens både Rolland-Garros og Wimbledon måtte lide for en håndleddsskade.

Likevel er det ingenting som tyder på at Nadal skal gi seg.

- Jeg er hundre prosent frisk og har energien som trengs for å fortsette. Jeg tror at jeg har noen år igjen, og jeg kommer fortsatt til å jobbe hardt så lenge jeg har motivasjonen til det, sier spanjolen.

Fem sett

Kampen mot Pouille, seedet som nummer 24, måtte avgjøres i femte og siste sett etter.

Der kjempet Nadal seg fram til tre matchballer, men han klarte likevel ikke å sette den endelige spikeren i kista. I stedet snudde Pouille til seier i en høydramatisk kamp i New York.

Pouilles seier gjør at tre franskmenn kjempet seg til kvartfinale søndag. Jo-Wilfried Tsonga og Gaël Monfils vant også sine kamper mot henholdsvis Jack Sock og Marcos Baghdatis.

Verdensener og storfavoritt Novak Djokovic hadde ingen problemer med å slå britiske Kyle Edmund i tre strake sett (6-2, 6-1, 6-4).

Dansk overraskelse

På kvinnesiden sto danske Caroline Wozniacki for den største overraskelsen med sin seier over amerikanske Madison Keys, seedet som nummer åtte. Wozniacki vant i to strake sett (6-3, 6-4).

I de øvrige kampene tok Anastasija Sevastova, Roberta Vinci og Angelique Kerber seg videre på bekostning av Johanna Konta, Lesia Tsurenko og Petra Kvitová. (©NTB)