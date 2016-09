Norsk tennissensasjon av Casper Ruud: - Det er mer enn hva vi drømte om

Caper Ruud-Taro Daniel 6-3, 6-4

I aller første forsøk i en turnering på ATP Challenger-nivå sjokkerte Casper Ruud alle og vant i selskap med en rekke spillere som er ranket som rundt topp 100 i verden.

I finalen var det japanske Taro Daniel (nummer 102 i verden) som ble feid av banen av den purunge nordmannen.

- Det er vanvittig sterkt. Det er over alle forventningene, at han skulle vinne sin første challengerturnering er mer enn hva vi drømte om. Vi hadde et mål om å teste nivået, det ville vært bra bare å kvalifisere seg inn i turneringen, sier pappa Christian Ruud til Aftenposten, som på sitt beste var rangert som nummer 40 i verden på 1990-tallet.

Viste mental styrke

Det første settet ble vunnet 6-3, og i det aller første gamet i det andre settet brøt Ruud japanerens serve, og det uten at motstanderen fikk inn et eneste poeng.

Ruud bare fortsatte å imponere, og vant også de neste tre gamene i utklassingstil. Så gikk det imidlertid plutselig mye tråere. Japaneren vant de tre neste gamene og reduserte til 3-4.

Japaneren fikk så to breakballer mot Ruud, men 17-åringen viste mental styrke og sto i mot.

- Det var et ekstremt viktig game. Han spilte over evne frem til 4-0, 6-0 hadde vært for godt til å være sant. Japaneren slo få feil en periode der, og Casper slo for mange feil og følte kanskje at det var i ferd med å glippe, sier pappa Christian.

Japaneren forsvarte serven og sto i mot et par matchballer til Ruud. Ruud lot seg imidlertid ikke sette ut av presset, og avgjorde kampen og vant 6-4 i det andre settet.

Spilleren fra Snarøya var ranket som nummer 450 i verden før turneringen. Nå er han inne blant de 300 beste i verden.

Idrettssjefen i Norges Tennisforbund sier man må tilbake til Barcelona-OL i 1992 for å finne noe sammenlignbart i norsk tennis. Da var det Caspers far, Christian som plutselig fikk nasjonens interesse da han spilte mot Boris Becker.

- Men han var jo ikke en 17-åring. Dette er spesielt også i internasjonal sammenheng, sier Øivind Sørvald.

Vekker oppmerksomhet internasjonalt

Sørvald får nå telefoner fra kollegaer og tennisinteresserte over hele verden, som lurer på hvordan man har jobbet i Norge for å få frem en spiller som herjer i sin første Challenger-turnering.

Norge er på ingen måte noen stor tennisnasjon. Det gjør at det er mange færre unge spillere å satse på enn i de store tennisnasjonene. Fordelen med å være et lite land er på den andre side at man kan konsentrere mye mer oppmerksomhet på de få som har talent og ambisjoner.

Også mange norske idrettsprofiler lar seg imponere av sin unge landsmann.

Vil inn blant de hundre beste

Ruud fikk oppmerksomhet i starten av året da han gikk til topps på verdensrankingen for juniorer. Et av målene før sesongen var å vinne en av de fire Grand Slam-turneringene for juniorer. Han kunne vært med i US Open som avsluttes denne helgen, men Ruud-leiren har i stedet valgt å satse fullt og helt på seniorturneringene.

Målet er å etablere seg i turneringene på dette nivået, så man slipper å spille for lenge på «future-nivået» som Ruud har spilt på tidligere denne sesongen. Turneringen i Sevilla gir flere poeng enn de Ruud har spilt i tidligere.

Kommende uke spiller han i en lignende turnering i Polen, før han skal til Kina og spille en turnering på ATP 250-nivå.

Balansegangen er å tenke langsiktig, samtidig som man plukker nok poeng fort til å klatre på rankingen.

- Kommer man inn blant de 300 beste i verden får man spille disse turneringene, og veien opp til de beste tar kortere tid. Samtidig må vi huske at han bare er 17 år, og verdensstjernene er 8-10 år eldre. Det kommer ikke til å gå rett til topps herfra, men han tar et veldig byks på rankingen, sier Sørvald.

Fysisk og mentalt sterk

Idrettsjefen har latt seg imponere over utviklingen unge Ruud har hatt den siste tiden. Han forklarer hvorfor han har tatt et nytt byks.

- Det som har skjedd nå er at han har funnet formen etter en god periode hjemme, hvor han vant NM og fikk tid til å være sammen med familie og venner. Så har han også jobbet med en del tennisting som plutselig har kommet på plass denne uken. I en teknisk idrett vet man aldri når slike ting faller på plass. Fysisk er han blitt sterkere, serven og forehand er blitt enda bedre, og backhanden har et bra nivå som gjør at den er ikke en svakhet for øyeblikket. Alle disse tingene har klaffet.

- Så er han mental sterk, for han ser ikke hvorfor han ikke skal kunne slå de andre guttene.

