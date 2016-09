Ny opptur for Casper Ruud (17): - Jeg vil overraske igjen

Casper Ruud - Edoardo Eremin 6-3, 6-4

Det norske tennistalentet fortsetter å levere varene på Challenger-touren. Tirsdag ettermiddag slo han italienske Edoardo Eremin (22), som er ranket som verdens 333. beste spiller, i Pekao Szczecin Open i Polen.

– Det var en bra kamp, og sifrene ble komfortable, sier Casper Ruud til NTB og legger til at han begynner å kjenne belastningen.

– Kroppen kjenner det kanskje litt, men jeg er på jobb og må bare gjøre mitt beste og få en ny god uke.

I helgen sto han for en norsk tennisbragd da han vant en turnering i spanske Sevilla. Det er det svært sjeldent spillere under 18 år har klart. To av få som har klart det, i tillegg til Ruud, er Rafael Nadal og Novak Djokovic. Etter seieren klatret 17-åringen 176 plasser på verdensrankingen, og er nå nummer 274 i verden.

- God på de viktige poengene

Tirsdag ettermiddag gikk Ruud hardt ut, og vant første sett 6-3, blant annet etter å ha brutt italienerens serve på første forsøk.

- Det var bra. Han var god på de viktige poengene. Det lover godt. Han har våpen og høy kvalitet på mye av spillet sitt. Han server bra og har ingen dobbeltfeil. Han blir heller ikke brutt. Det var solid, sier faren Christian Ruud, som understreker at han kun fikk med seg sett nummer to.

Han synes det er sterkt å levere en ny seier allerede få dager etter Sevilla-suksessen.

- Det er veldig bra. Det er fort gjort å få en nedtur. Det er litt annen type grus og nytt sted, derfor er det mye som kan skje, men formen er der. Han er tøff i hodet. Det gjelder å smi mens formen er inne, og ikke synes synd på seg selv og tenke at han er sliten. Det er han god på og det viser han i dag, sier Christian Ruud.

Far Ruud legger også til at treneren Pedro Rico var godt fornøyd etter kampen. Nordmannen reddet hele fem "breakballer", og tok vare på muligheten da han kunne bryte motstanderens serve. I det avgjørende settet vant han 6-4.

Ny italiener torsdag

Ruud møter italienske Marco Cecchinato i åttedelsfinalen. Italieneren er seedet som nummer åtte i turneringen, og er på en 149. plass på verdensrankingen.

– Cecchinato er en bra spiller som har slått topp-100-navn før og også fått testet seg mot noen blant de ti beste i verden. Jeg er underdog og vil overraske igjen, sier Casper Ruud.

Oppgjøret spilles torsdag. Lengre enn det har ikke Ruud tenkt.

- Han møter en god spiller, så det er ingen garanti. Vi tar kamp for kamp. Det er lov å drømme om å vinne mer, men så enkelt er ikke tennis. Det er mange muligheter, og Casper er innstilt på å fortsette og holde trøkket oppe, forteller faren Christian Ruud.

I Sevilla var de totale prispengene i underkant av 400.000 kroner. Denne gang er det mulig å vinne rundt en million kroner, men motstanderen er til gjengjeld mye tøffere.

Ekspert: Ingenting er umulig

Dersom Ruud klarer å spille seg inn blant de 250 beste i verden vil han kunne være med i kvalifiseringsspill om å få delta i Grand Slam-turneringer som Wimbledon, US Open, Australian Open og French Open. Hans far Christian, var to ganger oppe på 39.-plassen på verdensrankingen.

- Det er først og fremst imponerende at han vinner så tett på en annen turnering. Han skal stille seg om, og første runden er ofte vanskelig. Det er solid at han vinner lett. Han har nok absolutt en mulighet mot Cecchinato i neste runde, sier Christer Francke, Eurosports tenninsekspert.

- Hva tror du er mulig for Ruud i denne turneringen?

- Det er moro at han plukker videre poeng. Jeg tror det blir tøft om han kommer til kvartfinalen. Alt etter det er bonus etter det i denne turneringen, men han spiller med mye selvtillit etter innsatsen i Spania. Ingenting er umulig, men om han møter toppseedede Marcel Granollers er han langt bedre enn de han spilte mot sist, svarer Francke.