Ruud etter helgens sensasjon: Ser mot Grand Slam-ene allerede neste år

Ruud tok lørdag kveld en sensasjonell seier i ATP challenger-turneringen i Sevilla.

Det var 17-åringens første forsøk på dette nivået, og pappa Christian innrømmer at hverken han eller sønnen på forhånd trodde at det var mulig å gå helt til topps i kamp med flere spillere som er ranket blant de 100 beste i verden.

Seieren gjør at teamet rundt Ruud trolig gjør noen endringer i planene for tiden fremover.

- Vi må passe på ikke å bli for ivrige, samtidig som vi benytter anledningen til å spille disse turneringene nå, sier Ruud senior.

Allerede kommende uke spiller Ruud en ny challengerturnering i Polen. Neste post på programmet er Kina, hvor han skal spille en såkalt ATP 250-turnering. Det er et nivå opp, og her kan han møte spillere som er regnet for å være blant de 50 beste i verden.

- Sånn som det er nå lukter han litt på å spille kvalifisering til Grand Slam-turneringene neste år. Vi må ikke svi av for mye, men benytte sjansen til å plukke poeng, sier Christian Ruud, som sier at man må være rundt 250 eller 260 i verden for å spille kvalifisering til de fire årlige Grand Slam-turneringene.

- Drømmen er jo å spille der, legger han til.

Planen var i utgangspunktet å ha en treningsperiode på syv-åtte uker mot slutten av året for å være godt forberedt på det som skjer i 2017.

- Jeg tror vi fortsatt kommer til å ha det, men kanskje vi gjør noen små justeringer, sier han.

Troen er styrket

Han understreker at det ikke er noen selvfølge at 17-åringen følger opp med like godt spill fremover. Allerede nå i Polen skal han bryne seg på en litt annen grus og litt andre baller enn hva tilfellet var i Sevilla, det kan være nok til at han ikke klarer å komme opp på samme nivå som i Spania. I Kina skal han spille på hard court.

- Vi får se hvor det ender. Han spiller med mye selvtillit nå og har fått styrket troen i møte med bedre motstandere, sier faren.

Slik er turneringsystemet

Ruud har så langt denne sesongen spilt ITF Futures-turneringer, som er det tredje og laveste nivået på den internasjonale tenniskalenderen.

Turneringen i Sevilla var hans første ATP-turnering, som er nivå to.

Det nivået er delt inn i fire forskjellige kategorier, hvor challenger er den laveste. I Kina skal han første gang prøve seg i en ATP 250-turnering. Det finnes også 500- og 1000-nivå, og tallet viser hvor mange poeng vinneren får på ATP-rankingen (det er ni turneringer på 1000-nivå, dette er de største som ikke har Grand Slam-status).

Over ATP-nivå igjen finner du de fire Grand Slam-turneringene (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon og US Open).

Mulig også fra lille Norge

Idrettssjef i Tennisforbundet, Øivind Sørvald sier det hører til sjeldenhetene at en spiller tar et nivå på strak arm og vinner en turnering i første forsøk. Når det skjer ruller poengene fort inn, og spilleren klatrer med rakettfart på verdensrankingen. Den er en rangering av poengene en spiller har plukket det siste året.

Fordi Ruud spilte juniorturneringer i fjor, trenger han ikke som mange av sine konkurrenter å forsvare poeng fra fjoråret. Det betyr at han frem til et stykke utpå nyåret legger alle nye poeng han plukker til sin ranking.

Foreløpig har han bykset opp over 1000 plasser det siste kalenderåret, og mer kan det bli.

- Det Casper sier selv, er at dette også skaper litt troen på at det er mulig å være tennisspiller fra Norge og likevel prestere bra. Det er flere som tror at det er mulig, sier Sørvald.

Han legger til at de fleste spillerne i verdenstoppen er åtte-ti år eldre enn Ruud, og at man derfor må være klar over at det er mange år med hardt arbeid som fortsatt venter.