Wawrinka vant US Open

Dermed har Wawrinka tatt sin tredje Grand Slam-tittel, og sin første i New York.

- Dette er fantastisk. Jeg kom hit uten forhåpninger om å vinne, men ville bare gå ut på banen for å prøve å vinne. Målet mitt er å gi alt jeg kan for å være så god som mulig, sa Wawrinka etter seieren.

Kampen startet som et tett oppgjør, men den vippet til Wawrinkas fordel etter at Djokovic tråkket feil og tilsynelatende ble skadet i det fjerde settet. Djokovic tok deretter ut to medisinske timeouts, men Wawrinka lot ikke det forstyrre spillet og klarte å holde på roen og ledelsen.

- Stan, du fortjente virkelig å vinne. Du var den modigste spilleren i det mest avgjørende øyeblikket, og du fortjener denne tittelen, sa Djokoic om motstanderen etter kampen.

Lite spill før finalen

I forkant av finalen hadde Djokovic kun spilt 13 sett i turneringen, hvor motstanderne hans flere ganger er blitt skadet før eller under kampene. Det har aldri skjedd før i nyere tid at en spiller har nådd finalen ved å spille så få sett.

Dette spilte kanskje inn til fordel for Wawrinka, for sveitseren så ut til å være i bedre form i de lange duellene i kampen.

Ved stillingen 1-0 til Wawrinka i fjerde sett kom Djokovic til skade under en lengre duell. Serberen tok seg til låret og måtte strekke ut før han kunne fortsette. Djokovic var deretter preget av hendelsen og skrek tilsynelatende av smerte under duellene mot sveitseren, som brøt Djokovics serve.

Irritert

Ved stillingen 3-1 til Wawrinka i fjerde sett, valgte Djokovic å ta ut en medisinsk timeout for å håndtere skaden. Det ble møtt med stor utilfredshet fra en åpenlyst irritert Wawrinka, som mente at Djokovic kunne ha tatt timeouten lenge før den viktige ballen.

Resten av settet hadde Wawrinka et klart overtak, og han kunne serve seieren hjem med sifrene 6-3 i fjerde sett.

Etter kampen virket irritasjonen å være glemt, og Wawrinka roste motstanderen.

- Novak, du er en fantastisk mester og en fantastisk person, og på grunn av deg er jeg der jeg er i dag. Jeg vil gratulere deg med alt du har oppnådd, sa han.

Djokovic var favoritt før finalen, etter å ha vunnet 19 av de 23 tidligere møtene med Wawrinka. Under Roland-Garros i fjor møttes de to i finalen, og Wawrinka fikk vise hvor farlig han kan være på sitt toppnivå. Den gangen slo han serberen, som også da var favoritt.

31 år gamle Wawrinka er den eldste som vinner US Open siden 1970, da 35 år gamle Ken Rosewall vant. (©NTB)