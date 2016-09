Buer kjører vår Forus-banker

V65-1: Ny kjøring lørdag kveld, neppe det mest publikumsvennlige tidspunktet for Forus-banen. I åpningsløpet peker tre hester seg ut. 4 Fight On Line var veldig god da han ledet hele veien sist. Pål Buer er også i storslag og gjør alt riktig om dagen. Teten er innen rekkevidde, men vi har en følelse av Fight On Line ikke er hesten som er stabil nok til å rade opp seirer. 1 Ramos Boy har fått to løp i kroppen etter lang pause. Sist på Bjerke satt han i rygg tredje par innvendig og fulgte hester som Netherlees Dram og Oscar Ribb til streken, hadde heller ikke fritt fram nedover oppløpet. Er såpass kjapp ut at han kan forsvare sporet her. Vår favoritt. 3 Tom Tom des Agets fikk for langt fram sist, men det var første løp etter pause. Det er ikke alltid Refsland-hestene kjøres i bunn da. Aktuell her.

Hevder norsk stjernetraver var dopet i Oslo Grand Prix