Hester som tar astmamedisin får ikke stille på startstreken

Travsporten hadde sin store dag på Bjerke søndag. El Diablo, djevelen, vant Norsk Derby for varmblodshester, Ingbest klassen for kaldblodshester.

I hestesport blir det også foretatt dopingkontroller, akkurat som i idretten. Nylig ble det klart at fire hester hadde kobolt i kroppen. Det er ikke lov, og de ble utestengt og den franske treneren straffet.

Får ikke komme til start

Når det gjelder astma, som idretten og spesielt langrennssporten diskuterer om dagen, er det ingen gråsone når det gjelder dyr. Hester som har astma og tar medisin, får ikke stille på startstreken.

Astma og luftveisplager hos mennesker og hester er det samme, og de samme medisinene benyttes. Det gjelder som eksempel Ventoline, som Martin Sundby Johnsen fikk via en såkalt forstøver. Kroppen tok opp altfor høy dose sammenlignet med det som er tillatt ifølge dopingreglementet.

- Hvis en hest får stoffer for å lindre luftveisproblemer og astma, er det en karantenetid på 14 dager, noen ganger 28. Den iverksettes fra siste dag hesten har fått medisin, sier veterinær Svein Bakke.

Han har doktorgrad når det gjelder astma hos hest, og har fulgt med på temaet i idretten generelt, og langrenn spesielt. Det er mange likhetstrekk.

Bakke kan opplyse at mellom 20 til 23 prosent av ridehestene har astma, men tallet er noe lavere hos traverne: 15–20 prosent.

- Årsaken til at vi har nulltoleranse for å ha medikamenter i kroppen når hestene starter i løp, er at dyrene under slik påvirkning kan komme til å lide unødvendig, fordi de ikke har alarmfunksjoner. Når det gjelder mennesker, kan de selv være med på å bestemme hva de får i seg, og ikke minst si fra hvis de merker noe unormalt.

Ikke noe heter astmamedisin

Bakke har fulgt med på det som har skjedd i langrenn, der det er blitt sagt at friske utøvere har fått tilbud om medisin for å klarne luftveiene.

- Hele debatten omkring astma og idrettsutøvere er småskeiv. Det er ikke noe som heter astmamedisin. Astma er en stor gruppe med symptomer. Medikamentene som brukes for å redusere og lindre symptomer i astma, er det samme man bruker for mange andre lidelser. Det er snakk om irriterte luftveier, med overømfintlige slimhinner.

Bakke mener at Norges Skiforbund har gjort en betydelig tabbe. Han tenker på den mengden medisin som Johnsrud Sundby har fått i seg. At dette burde blitt oppdaget tidligere.

Veterinæren bruker de samme medikamentene på hest, men da blir de satt på sidelinjen kan de ikke gå løp.

- Burde det vært samme regelverk i idretten?

- Det er en idrettspolitisk sak jeg ikke vil ha noen formening om. Det eneste jeg kan si er at hvis nulltoleranse hadde blitt innført i idretten, ville det vært betydelig færre toppidrettsutøvere i svømming, vinteridrett, lange løp og sykling.

Intet unntak for hester

Sjefveterinær Anne Wangen i Det Norske Travselskap, som også hadde en jobb å gjøre på Bjerke søndag, er glad for at hestesporten ikke gir noen fritak.

- Vi er strenge. Hovedårsaken til det er at vi har som grunnprinsipp at hestene ikke skal være påvirket av noen form for medisiner. Uten unntak.

Wangen opplyser at hester kan få astma av mange ulike grunner. Den vanligste årsaken er overømfintlige luftveier, som i en del tilfeller utvikler seg til en kronisk tilstand.

Ventoline, som mange mennesker bruker, gis også til inhalasjon hos hester.

- De firbente har ofte mye av de samme problemene som mennesker har, som for eksempel pollenallergi og andre typer allergier. Da finnes apparater som er tilpasset hestenes store nesebor.

- Hva tenker du om at toppidrettsutøvere som ikke har astma, kan ha fått medisiner?

- Det ønsker jeg ikke å uttale meg om, sier Wangen.