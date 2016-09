To bankere og et sjokk i finalen

V65-1: Aftenbladets superluring forrige løpsdag, Arnblessen, slo til så det smalt i kuponghaugen. Dermed ble det rundt 3600 kroner i gevinst til de som fulgte vårt forslag. Tirsdag kveld er det damenes dag på Forus og en rekke sprintløp. Det betyr normalt at det kan komme overraskelser, men vi ser for oss at det fort kan bli lettløst i kveld og lander på en bong på beskjedne 54 kroner. Et løp over 1600 meter og autostart åpner V65-rebusen. 1 Lucky Vegas innfridde enkelt som vår banker sist, og blir stor favoritt også her. Men faktisk føler vi oss mer usikre denne gangen. Lucky Vegas står i det vanskelige førstesporet over sprint og bilstart. Hestene lengst inne får ikke opp farten skikkelig før svingen kommer. Lucky Vegas er startkjapp, men vi har en ide som kan gjøre det surt for Buer inn mot første sving. 4 Vertigo Unique er veldig kjapp ut, har tatt teten i tøffe selskap mot startraske hester før. I kvalifiseringen til hoppederby på Bjerke sist slapp Tengsareid tidlig til Valla D`Estino (som også vant søndagens finale), men holdt stilen oppe til fjerde på 14,7 over full distanse. Skulle Tengsareid komme seg til tet her, hvilket det er gode muligheter for, slipper han neppe over en sprint. Da kan Vertigo Unique lede helt inn.

Tips: 1 Lucky Vegas - 4 Vertigo Unique - 2 Lovers Lane - Outs: 9 Spenda Muscle