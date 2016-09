Vinneren av Oslo Grand Prix dopingavslørt

Your Highness, årets vinner av travløpet Oslo Grand Prix, har avlagt positiv dopingprøve, melder Trav og Galopp-Nytt.

Ifølge TGN skal hesten ha fått i seg grunnstoffet kobolt, som blant annet kan brukes for å gi en EPO-effekt.

Representanter fra Svensk Travsport og Det Norske Travselskap var mandag på besøk hos den franske travtreneren Fabrice Souloys går i Normandie.

Der fremla de bevis for at hestene Your Highness, UN Mec d'Heripre og norske Lionel testet positivt under Oslo Grand Prix. Hestene har stått i Souloys regi.

Først ble det meldt at alle hester under OGP hadde testet negativt, men ifølge TGN ble prøvene nylig testet på nytt. Nedfrysing og resteting gjør antidopingarbeidet sikrere.

Det Norske Travselskap holder pressekonferanse fredag. Der vil styreleder Svein Morten Buer, sjefveterinær Anne V. Wangen og leder for hestesportens utvalg for utredning av dopingsaker, Birgit Ranheim, være til stede. (©NTB)