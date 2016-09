Ber om kriselån for å redde sandvolley

STAVANGER: - Årets utgave gikk med et pent overskudd, vi regner med et sted mellom 600.000 og 800.000 når hele årsregnskapet er gjort opp. Men samtidig drar vi med oss et underskudd på 7,7 millioner kroner fra 2014 og 2015. Skal vi klare å fortsette med dette er vi helt avhengig av å finne en modell som er bærekraftig, sier president i Norges Volleyballforbund, Eirik Sørdahl til Aftenbladet.

Han er i utgangspunktet positiv til mer sandvolley i Stavanger, men også realist nok til å erkjenne at inntektene må være større enn utgiftene.