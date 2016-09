Opprør mot Volleyballforbundets pengebruk: - Dette er ikke holdbart

I et forsøk på å berge forbundets eget heleide selskap World Tour Stavanger AS fra konkurs, kaller Norges Volleyballforbund inn til ekstraordinært forbundsting 27. september.

Og der er eneste sak på dagsorden å få aksept for å oppta et lån i NIF, i idrettsforbundets såkalte konsernkonto-ordning.

Årsaken til at stygge røde tall har hopet seg opp i World Tour Stavanger, er at Stavanger avviklet World Tour i sandvolleyball både i 2014 og 2015. Dette kostet «flesk», og begge år gikk arrangementet med stygge underskudd. Totalt på hele 7,4 millioner kroner.

6.6 mill i minus

Likevel satset man videre i 2016, da ble Kontinentalcupfinalerunden avviklet i Stavanger. Denne gang gikk man med et overskudd på 800.000 kroner, men samlet sett har WTS AS et opparbeidet underskudd på 6.6 millioner kroner.

Dette er fordelt på 2,3 millioner kroner i gjeld til forbundet, 1,9 mill, til det europeiske volleyballforbundet, samt hele 2,6 mill. kroner i gjeld til eksterne kreditorer, i hovedsak fra Rogaland.

Forbundsstyret ønsker å prioritere de eksterne lokale sponsorene, for om mulig å unngå at WTS skal bli slått konkurs. Og da må volleyball-Norge gå med på et stort låneopptak, for å betale gammel moro.

– Det er vi på bygdene i Norge som må betale regninga, fastslår sportslig leder i Blindheim Volley, Hallgeir Buset.

Han synes svært lite om forbundets voldsomme iver etter å få lov til å arrangere disse verdenscup-turneringene i sandvolleyball i Norge, når tidligere erfaringer har vist at dette koster mye mer enn det smaker.

– Men de høye herrer i forbundet ville så gjerne spise kirsebær med de store, og nå kommer den sure svie, sier Buset.

Straffbart?

Leder i BIL Volleyball, Knut Jarle Nygård, er ikke mindre opptrekt.

– I januar i år skrev jeg til forbundet og ba om en forklaring til de røde tallene, for da ble forbundets økonomiske gambling i forbindelse med World Tour i Stavanger satt under lupen i finanspressen i Norge. Jeg har ennå ikke fått svar. Egenkapitalen i WTS var tapt alt etter 2014-turneringen, siden underskuddet i 2014 var på over fire millioner kroner.

Sunnmørsposten

- Så at de satset igjen i 2015 var jo direkte straffbart. Vi ute i distrikta slåss for å få endene til å møtes, og så opplever vi slikt fra sentralt hold. Dette er ikke holdbart, fastslår Nygård.

Han regner med at pengene til å kunne betjene dette eventuelle nye lånet må komme fra klubbene, i form av økte lisenser og økte klubbavgifter, blant annet.

- Vi må finne en måte å gjøre det så det ikke blir et spleiselag som føles urettferdig. Det er helt klart at vi har hatt for dårlig økonomistyring med selskapet vårt i Stavanger og tapt for mye penger, spesielt i 2014 og 2015. Det her er ikke noen hyggelig situasjon å være i, men vi er nødt til å sette foten ned og kort og godt rydde opp, sier presidenten i Volleyballforbundet, Eirik Sørdahl.

- Skal ikke ramme distriktene

Med bakgrunn fra Øksnes i Vesterålen poengterer han at han representerer bygde-Norge. Underskuddet skal ikke ramme breddeklubbene.

- Mitt utgangspunkt er på distriktet. Vi må legge en plan som gjør at de ikke blir skadelidende, sier han.

Knut Jarle Nygård minner om at forbundet for noen år siden gikk med sviende tap på noen leilighetsprosjekter de satset på i Brasil.

- Og det er ikke mange årene siden Bjørn Maaseide måtte tåle mange millioner i tap på disse World Tour-arrangementene i Stavanger. Likevel blir det altså satset på samme vis nok en gang – og med samme resultat. Dette handler rett og slett om å sette tæring etter næring, noe vårt forbund tydeligvis fortsatt ikke har skjønt, sier Blindheims volleyball-leder.

Det er foreløpig ikke klart om det skal arrangeres World Tour i Stavanger i 2017. Avtalen med sponsorer og samarbeidspartnere gikk ut etter årets turnering.

- Arrangementet i Stavanger er en viktig sak for sandvolleyballaktiviteten i Norge. Det har vært en signalturnering for skandinavisk sandvolleyball og norsk sandvolleyball. Så er spørsmålet om hvor dyrt skal disse signalet være, og det har vært for dyrt. Det er derfor vi kaller inn til ekstraordinært møte, sier presidenten i Volleyballforbundet.

Dersom det blir et arrangement også neste år, må de snu en vond trend. I 2016 gikk det i pluss, men ikke på langt nær nok tli å dekke tapene fra tidligere år.

- Vi har sett i flere år at vi ikke klarer å nå de inntektene vi har budsjettert med, samtidig har vi fått kostnadssprekk. Det er en vond sirkel vi må ut av, sier Sørdahl.