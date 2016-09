Skarlund og Spinnangr trente en halvtime før supercomeback under NM

Fredag hadde duoen Tarjei Skrlund/Martin ”Spinny” Spinnangr sin første trening siden de la opp etter OL for fire år siden. En drøy halvtime i sanden var alt som skulle til før comebacket i sanden lørdag.

Duoen stiller i senior-NM på Voldsløkka i Oslo denne helgen. I sin første kamp slo de på imponerende vis Øivind Kongshavn Hordvik og Mathias Berntsen – et av Norges beste lag.

- Det verste er at jeg syns nesten han hopper enda høyere nå enn hva han gjorde. Han hopper som en gud, det er fantastisk å stå bak der. Dette var gøy, smiler en strålende fornøyd Tarjei Skarlund etter comebacket.

Fant tilbake til gamle takter

Det var egentlig lite som tydet på at de to ikke hadde spilt sammen på flere år. Teknikken satt, samspillet satt, kommunikasjonen satt.

- Det er utrolig gøy å få en reunion med Spinn. Vi kjenner hverandre utrolig godt. Vi får det til å sitte med en gang, vi har den samme kommunikasjonen og de samme systemene, selv om vi ikke har snakket så mye sammen på fire år. Det er noe sterkt som står der, sier Skarlund.

Også humøret og lovordene var som det var i glansdagene.

- Tarjei kommer til å være Norges beste spiller i mange år til. Det er helt opplagt. Det er et medfødt talent som han ikke kommer til å miste. Han hopper kanskje ikke fullt så høyt lenger, smiler Spinnangr, før han kontant blir avbrutt av makkeren:

- HÆ!?

- Teknikken hans er finslepen da. Han er best fremdeles, smiler Spinnangr.

Åpner for flere turneringer

Men det var mer enn bare teknikk som fungerte i comebacket. Mot slutten av karrieren utviklet duoen utviklet et system som skulle gjøre dem vanskeligere å slå. I korte trekk går systemet ut på at de skal lure motstanderen til å tro at de skal blokke annerledes enn de faktisk gjør. Selv trekker de frem dette systemet, som visstnok ingen andre bruker, som en av suksessfaktorene.

- Det systemet vi spiller nå har vi egentlig bare spilt i to turneringer tidligere. Det var i OL og i turneringen etterpå. Det skulle vi nok begynt med mye tidligere, ler Spinny.

Duoen skal først og fremst bare delta i NM denne helgen. Men Skarlund åpner også for å delta i flere turneringer fremover.

- Vi fant ut at det hadde vært gøy å ha en gjestevisitt. Jeg har ikke trent så mye de siste årene, men det var noe som ligger i ryggmargen som vil ut av og til. Det er utrolig gøy å få en reunion med Spinn, sier Skarlund og legger til:

- Jeg tror ikke det blir noe comeback, men det her gir glede. Nå begynner barna å bli litt større, så det hadde vært gøy å være med litt mer enn hva vi har vært de siste årene.

Duoen er klare for semifinale i NM søndag etter å ha slått ut flere toppseedede lag.