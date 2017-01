- Ikke rom for nedbemanning på sokkelen

Da Statoil satte sitt mål om å nå 21.100 ansatte til 2017, ble sokkelansatte holdt utenfor. Hvordan bemanningen på sokkelen skal være, har vært kjørt som et eget prosjekt. Statoil-ledelsen har tidligere anslått at 640 stillinger kan fjernes, og jobber nå med å lande på et endelig antall.

– For ledelsen handler det om å la være å erstatte ansatte som går av med pensjon eller blir overført til annen aktivitet. Vi er opptatt av at vi skal ha tilstrekkelig bemanning for de oppgavene som skal utføres, sier Per Steinar Stamnes, sokkelleder i Industri Energi i Statoil.