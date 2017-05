– Trump trekker USA ut av Parisavtalen

To kilder med direkte kjennskap til Trumps beslutning opplyser til Axios at han trekker USA ut av Parisavtalen.

Miljødirektoratet EPAs sjef Scott Pruitt leder et utvalg som skal utarbeide detaljer om hvordan USA skal trekke seg fra avtalen, ifølge kildene.

Trump har tidligere lovet at han vil trekke USA ut av avtalen.

I den amerikanske befolkningen har Parisavtalen stor støtte. 71 prosent mener USA bør delta i avtalen, viste en meningsmåling i fjor.

Parisavtalen er en global klimaavtale som ble vedtatt i Paris 12. desember 2015. Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år.I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.

Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.

Advarsler

FNs generalsekretær António Guterres advarte onsdag president Donald Trump mot å trekke seg USA ut av Parisavtalen.

I en tale i New York sa han at å trekke seg fra avtalen kunne undergrave USAs nasjonale sikkerhet og økonomi, ifølge amerikanske medier.

Guterres sa videre at FN har vært i samtaler med Trump-administrasjonen i et forsøk på å overtale dem om at det var i USAs interesse å fortsette å støtte denne avtalen.

ExxonMobil ber Trump støtte avtale

Også konsernsjefen for det amerikanske oljeselskapet ExxonMobil har bedt Trump om å støtte Parisavtalen.

Darren Woods skrev et personlig brev til den amerikanske presidenten, ifølge avisen Financial Times.

Som mange andre konsernsjefer i store selskaper i USA, har Woods tidligere uttalt at landet er godt posisjonert til å konkurrere innenfor rammene av Parisavtalen, takket være store mengder gass i landet og ny innovasjon.

ExxonMobil er den største gassprodusenten i USA.

Gass slipper ut rundt halvparten CO2 sammenlignet med kull. Energirelaterte utslipp i USA har falt med 14 prosent mellom 2005 og 2016, som følge av at kullkraftverk har stengt ned til fordel for gasskraftverk og fornybar energi.