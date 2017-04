1300 sjøfolk er arbeidsledige - på tide å se på lønns- og arbeidsvilkår, sier Geir Pollestad

Mens 1300 norske sjøfolk går arbeidsledige, vil Geir Pollestad gjøre som Canada og innføre like lønns- og arbeidsvilkår norske farvann for å hindre at billig utenlandsk arbeidskraft konkurrerer bort norske sjøfolk.