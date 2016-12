Aarbakke ordnet gjeldsavtale for 100 millioner med banken

Også det jærske industrilokomotivet Aarbakke AS har fått merke nedturen i oljebransjen. Gründer og daglig leder Inge Brigt Aarbakke har tidligere fortalt om et knallhardt 2015, der han tidlig så at han måtte ta grep for å redde flest mulig arbeidsplasser. Til slutt endte det med 30 oppsigelser.

Med en nedgang i omsetningen på over 160 millioner, fikk Aarbakke også merke det i sitt private investeringsselskap Sydvesten. Gjennom det eier han – via Breimyra Invest – halvparten av Aarbakke AS.

Og når maskineringsbedriften har vanskeligere tider, må eierne justere verdien av investeringen i sine regnskap. En nedskriving på 34 millioner gjorde at Sydvesten gikk med tilsvarende sum i minus i 2015.

Nå skriver Dagens Næringsliv at Aarbakkes investeringsselskap har fått på plass en gjeldsavtale med SR-bank for Sydvesten og datterselskaper for rundt 100 millioner kroner

– Det har vært konstruktive forhandlinger. SR-Bank har vært med hele veien, og er kjempeflinke. Vi har fått på plass en god avtale de neste tre årene, sier Aarbakke til DN.

I avtalen ligger det at betaling av avdrag og renter fryses til november 2019. Aarbakke tror på et tøft marked fram til den tid.

– Jeg føler vi har nådd bunn nå. Det siste kvartalet har vi fått flere ordre i Aarbakke. Vi har fått flere nye jobber internasjonalt. Aarbakke er mer konkurransedyktige internasjonalt i dag enn vi har vært tidligere, forteller gründeren.

Omsetningen i Aarbakke AS var på 639 millioner i 2015, mot 804 millioner i 2016. Gründeren sier han forventer omsetning rundt 500 millioner i 2016, og et ytterligere dropp til 400 neste år.