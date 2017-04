Aker BP opp på økt oljepris

Når oljeselskapet Aker BP legger fram tallene for årets første tre måneder, har det skjedd store endringer sammenlignet med samme periode i fjor. Det er ikke så rart. For oljeselskapet het da Det Norske og hadde ennå ikke fusjonert med oljegiganten BPs norske datterselskap.

Så når Aker BP kan vise til en omsetning på 646 millioner dollar i år mot 246 millioner dollar i fjor, er det altså tall før og etter fusjonen. Eller som selskapet selv skriver litt nede i presentasjonen: «ikke direkte sammenlignbare».

BP Norge og Det Norske hadde i 2015 omtrent like stor produksjon på norsk sokkel, med rundt 60.000 fat daglig hver.

Men hvis man ser på forholdstallene, viser de at driftsresultatet (EBITDA) for første kvartal er på 75 prosent: 487 millioner dollar av en omsetning på 646 millioner. I fjor var marginen på 62,9 prosent - 129 millioner dollar i driftsresultat av en omsetning på 205 millioner.

Samtidig viser kvartalsresultatene at produksjonen i gjennomsnitt er blitt dyrere siden i fjor, og har økt fra 6 dollar per fat til 9 dollar. Her viser Aker BP til at BP Norges felt og Ivar Aasen-feltet har høyere produksjonskost enn hva Det Norske sine felt hadde i fjor.

Oljeselskapet har økt oljepris bidratt godt til økte inntekter. Mens Aker BP i fjor fikk 37 dollar i snitt for ett fat olje, har prisen i samme periode i år vært 54 dollar - en økning på 45 prosent.

