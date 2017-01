Ber Statoil rydde opp i arbeidsforhold

Industri Energi er skeptisk til at Statoil vil dykke til 225 meter og ber om at Statoil rydder opp i arbeidsforholdene til dykkere.

– Før vi snakker om dypdykking mener vi det helt klart må ryddes opp i de eksisterende arbeidsforholdene, noe som blant annet vil ha betydning for forsikringer. Et annet moment er også at vi vet for lite av langtidskonsekvenser ved dykking fra 150 meter og dypere. Det er en stor utfordring at det søkes om å foreta arbeidsoperasjoner på grunnlag av mangelfull kunnskap, sier Håkon Aasen Bjerkeli, HMS-ansvarlig i fagforbundet Industri Energi.

Med tanke på den dårlige dykkerhistorien i Nordsjøen, mener Industri Energi at kunnskapen i dag ikke er god nok for slike operasjoner.