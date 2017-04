Brasiliansk fagforening stopper Statoil-kjøp

En brasiliansk domstol har suspendert Petrobas’ salg av leteområdet Carcara til Statoil. Den brasilianske oljefagforening FNP har protestert mot avtalen, og hevdet at salgsprosessen ikke har vært åpen, skriver Reuters.

Statoil annonserte kjøpet av 66 prosent i lisensen BM-S-8 på brasiliansk sokkel i juni 2016. Avtalen innebar også at oljeselskapet ble operatør for det såkalte pre-salt-oljefunnet (altså dekket av et tykt saltlag) Carcará. I forbindelse med kjøpet omtalte Statoil funnet som et av de største de siste årene. I tillegg innebar avtalen tilgang på nytt leteområde.

– Gjennom dette kjøpet får vi tilgang til et funn i verdensklasse, og vi styrker vår posisjon i Brasil, som er et av Statoils kjerneområder med stor ressursbase og hvor vi kan utnytte vår teknologi og kompetanse til å skape verdier. Carcará-feltet vil øke vår internasjonale produksjon fra 2020-årene og framover betydelig. Vi utvikler en sterk brasiliansk virksomhet med en bred portefølje, betydelig produksjon, store letemuligheter, og et svært godt utgangspunkt for langsiktig verdiskapning og framtidig kontantstrøm, sa Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

Har brukt pengene

Statoil betalte 2,5 milliarder dollar - i overkant av 20 milliarder kroner etter dagens kurs. Halvparten ble betalt da transaksjonen ble sluttført, og resten senere.

Petrobas viser til at salget ble godkjent av brasilianske myndigheter, og oljeselskapet viser til at det allerede har brukt penger fra salget til å betale ned gjeld. Oljeselskapet sier til Reuters at det vil gå rettens vei for å forsvare sine interesser.

Petrobas må få inn 21 milliarder dollar i løpet av to år for å nedbetale lån.

Statoil selv mener at prosessen var åpen og konkurranseutsatt,sier Statoil til Dagens Næringsliv, og viser til at transaksjonen er godkjent både av brasilianske konkurranse- og petroleumsmyndigheter og partnerne i lisensen.

– Rettens beslutning innebærer at arbeidet (i lisensen) må legges på is, sier Haaland til DN.