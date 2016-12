Fagforeninger: Mange frykter at myndighetene vil åpne for bruk av Super Puma-helikoptrene igjen

Ni fagforbund som organiserer offshorearbeidere krever at norske myndigheter ikke gir etter for presset fra EU om å oppheve flyforbudet for helikopter av samme typen som det som datt ned over Turøy i april.