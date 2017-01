Kutt i produksjonen fra Opec-land har ført til at oljeprisen nå stiger opp mot 60 dollar per fat.

På tirsdag ettermiddag lå prisen på et fat Nordsjø-olje rett rundt 58 dollar. Tidligere på dagen var oljrprisen oppe i 58,18 dollar per fat. Siden mandag har oljeprisen steget med over 2 prosent.

Sist gang prisen på Nordsjø-olje kom over 58 dollar, var i begynnelsen av juli 2015. Da var den oppe i 61,73 dollar.