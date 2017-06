Inntil 170 må gå fra NOV - også Stavanger kan bli berørt

KRISTIANSAND: 12. juni kom varselet. Nå melder National Oilwell Varco Norway om konkret innhold: Inntil 170 medarbeidere rammes i oljeservicekjempens femte nedbemanningsrunde.

– Alle lokasjoner vi har i Norge kan potensielt bli rammet av denne nedbemanningsrunden, det vil si Stavanger, Oslo, Kristiansand og Molde, sier administrerende direktør Frode Jensen til Aftenbladet.

Det avgjørende vil være hvor ledelsen vurderer at det er mest behov for arbeidskraft slik markedet har utviklet seg.

Jensen sier at diskusjoner og forhandlinger nå har startet og at man vil se de første oppsigelsene i juli.

– Hovedbolken vil imidlertid komme i august, sier han.

NOV har vært gjennom en rekke bemanningskutt. Runden som nå skal gjennomføres er det Jensen kaller en juserting som skal ta selskapet ned til det aktivitetsnivået man forventer i slutten av dette året og begynnelsen av 2018.

– Dette er ikke en god nyhet for de ansatte rett før sommerferien?

– Nei, men dette er en prosess som tar lang tid og som inkluderer både forhandlinger og oppsigelsestid.

Her er torsdagens pressemelding fra Dvergsnes:

«National Oilwell Varco Norway AS (NOVN) har besluttet at det skal gjennomføres en ny runde med nedbemanning i selskapet. Inntil 170 medarbeidere kan bli omfattet av nedbemanningen; tallet inkluderer permittering som vil bli benyttet i deler av organisasjonen. Bakgrunnen for nedbemanningen er den utfordrende markedssituasjonen i vår bransje, som har resultert i redusert ordreinngang og ordrereserve. Ledelsen i NOV Norge beklager den belastning en slik situasjon påfører våre ansatte, og vil legge vekt på å gjennomføre en ryddig prosess der vi overholder våre forpliktelser overfor berørte parter.»

LES OGSÅ: