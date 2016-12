Industri Energi trenger en ny leder nå som Leif Sande stiller til valg for Arbeiderpartiet til Stortinget neste høst. Minst fire kandidater kiver om å overta toppvervet i den mektige fagforeningen etter Sande som har hatt stolen i åtte år.

I stedet for å holde et ekstraordinært landsmøte, flytter Industri Energi hele landsmøtet sitt ett og et halvt år fram og holder fullt landsmøte 28. til 30 april for å velge ny leder.