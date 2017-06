Legger oljelivet bak seg i nye jobber - Ethel fikk jobb og medalje

Arbeidsledige med høy utdannelse, mange av dem tidligere oljeansatte, blir hjulpet over i nye jobber i et ferskt Nav-prosjekt. Pilotklassen kunne feire at 14 av 20 hadde fått ny jobb på 14 uker.