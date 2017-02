– Blir folk værende i en region der tilgangen på jobber er svekket, opplever arbeidsmarkedet en svikt.

Det sier økonomiprofessor Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han sier det er viktig for arbeidsmarkedet at arbeidstakere flytter seg etter hvor det er jobb, og at mobilitet er en forutsetning for et velfungerende arbeidsmarked.