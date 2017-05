Oljebransjens utslipp minker - men er fortsatt nesten på topp

Norske klimagassutslipp utgjorde 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016, viser foreløpige tall. Det er en nedgang på litt under 1 prosent fra året før.

Det ble sluppet ut nesten 0,5 millioner tonn mindre klimagasser, målt i C02-ekvivalenter. Viktigste årsak er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk og olje- og gassutvinning, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Selv om vi eier flere biler og kjører mer med dem, bidro innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel sterkt til nedgangen i klimagassutslipp fra veitrafikk, som sank 3,6 prosent i 2016. I fjor ble det likevel solgt 4,3 milliarder liter bensin og autodiesel – 119 millioner liter mer enn året før.

Også utslippene fra olje- og gassektoren gikk ned i fjor sammenlignet med 2015. Denne nedgangen er på 1,6 prosent, skriver byrået.

Forklaringen på nedgangen - som kommer selv om produksjonen av olje og gass på norsk sokkel økte i fjor - er lavere forbruk av naturgass til produksjon av kraft på plattformene.

Selv om det var en nedgang fra 2015 til 2016, har utslippene fra olje- og gassutvinning økt med 80,4 prosent siden 1990.

Da var utslippene av klimagasser på 8,4 millioner tonn. Så steg utslippene jevnt og trutt fram til 2007, hvor toppen ble nådd med 15,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Så sank tallet under 14 millioner tonn, før utslippene igjen passerte 15 millioner i 2015. I 2016 er det foreløpige tallet 14,9 millioner tonn - det fjerde største siden 1990.

– Oljebransjen sier at det gjøres et betydelig arbeid for å få ned utslipp fra produksjon av olje og gass. De har hatt en del å gå på. At utslippene nå går ned, er selvsagt bra, sier Anders Bjartnes, redaktør hos Norsk Klimastiftelse.

Han påpeker at selv om utslippene fra sokkelen er en stor utslippspost i det norske regnskapet, er det ikke produksjonen av olje og gass som er det viktigste for klimaet.

– Det er jo på forbrukssiden at de virkelig store utslippene kommer. Men det betyr ikke at det ikke er viktig at også produksjonen reduserer utslipp, sier Bjartnes.

Oppstart og nedgang

Miljødirektoratet viser til at nedgangen i 2016 sammenlignet med 2015 skyldes flere forhold. For eksempel gikk olje- og gassfeltet Knarr fra oppstartsfase, med en del fakling av gass i 2015, til ordinær drift. Et annet eksempel direktoratet trekker frem er Njord, som hadde stans i produksjonen i et halvt år på grunn av vedlikehold og oppgradering.

Men det var også olje- og gassfelt som startet opp i 2016, og dermed bidro til økte utslipp.

– Vi ser en økning i utslipp fra blant annet feltene Goliat og Edvard Grieg. Dette er nye felt, og en del ekstra fakling er forventet før oljeselskapene klarer å stabilisere prosessen, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en melding.

Bedre fra Statoil

Mindre utslipp fra olje- og gassproduksjon viste seg også da Statoil tidligere i år la fram sin bærekraftsrapport. Her skriver oljeselskapet at utslippene av drivhusgasser gikk ned fra 16,3 millioner tonn i 2015 til 15,4 millioner i 2016. Hovedforklaringen er vedlikeholdsstans, redusert leteaktivitet, mindre fakling på skifergassanlegg i USA, samt tiltak for å redusere utslipp.