Oljeprodusentene sliter med å få oljeprisen opp

Supertankeren Saiq ligger utenfor Vest-Afrika. Det 330 meter lange skipet var egentlig på vei til en kinesisk havn, etter på oppdrag for Shell lastet opp to millioner fat nordsjøolje på Hound Point-terminalen ved Edinburgh i Skottland. Så stoppet oljetankeren plutselig, midt i Atlanterhavet, skriver Bloomberg. Ingen i Kina ville kjøpe råoljen.

Onsdag falt oljeprisen med rundt 2,5 prosent. Prisen for ett fat nordsjøolje ligger nå rundt 47 dollar - nær nivået før medlemslandene i oljekartellet Opec i november bestemte seg for kutt i produksjonen.

Målet ble stadfestet i slutten av mai. Likevel har oljeprisen falt under 50 dollar fatet. Hovedforklaringen er at kuttmålet ikke blir fulgt opp i praksis, skriver Reuters, som viser til at eksporten fra Opec-land kun er gått ned med 300.000 fat per dag sammenlignet med oktober 2016 - altså før enigheten om produksjonskutt.

Opec skulle kutte produksjonen med 1,2 millioner fat daglig. I tillegg skulle en avtale med andre land, blant annet Russland, sørge for at totalkuttene ble på nesten 1,8 millioner fat.

Men - Opec-land som Nigerie og Libya er unntatt kravet om produksjonskutt. Her øker produksjonen, skriver Reuters. I tillegg øker produksjonen av skiferolje i USA - og det var nye lagertall herfra som gjorde at oljeprisen falt onsdag.

