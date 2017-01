Stavanger (NTB): Statoil skal bore 30 brønner i år. Det er sju mer enn i fjor, og selskapet mener seks av brønnene har muligheter for funn i verdensklasse.

– For Barentshavet er det et veldig avgjørende år, sier Statoils konserndirektør for leting, Tim Dodson, til Dagens Næringsliv.

Tre av de seks brønnene som klassifiseres som high-impact-brønner med et potensial på over 250 millioner fat olje, ligger nemlig i det miljøpolitisk betente Barentshavet.