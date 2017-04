Ptil-direktøren advarer mot følger av kostnadskutt

Tidligere kostnadskutt var medårsak til enkelte nestenulykker i fjor. Direktør i Petroleumstilsynet Anne Myhrvold sier at oljeselskapene må sørge for at vi ikke om 5-6 år på sokkelen får tilsvarende resultater av dagens kostnadskutt.