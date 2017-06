Russiske eiere kan bli nektet inntog på norsk sokkel

Reglene for hvordan olje- og gassvirksomhet skal drives i Norge blir foreslått endret av regjeringen. En av endringene går ut på muligheten til å nekte adgang til norsk sokkel for selskap utenfor EØS, med hensyn til nasjonal sikkerhet.

I et høringsnotat - for forslag til endring i petroleumsforskriften - viser regjeringen til at de fleste EØS-land med olje- og gassproduksjon har en slik mulighet i dag og at det derfor er noe som er naturlig også for Norge.

Endringen innebærer at adgang til å utvinne olje eller gass i Norge kan nektes hvis selskapet kontrolleres av en stat utenfor EØS - eller statsborger fra en slik stat.

Dagens Næringsliv viser til at endringen for eksempel kan ramme russiske selskap, som allerede er på vei inn på sokkelen, eller selskap fra India og Kina, hvor interessen for oppkjøp i utlandet er stor.

– De endringer som foreslås er presiseringer i de aktuelle bestemmelsene. Endringene tydeliggjør hvilke hensyn som kan begrunne vilkår for og krav til utøvelse av virksomhet. Blant slike hensyn er hensynet til nasjonal sikkerhet, offentlig orden, folkehelse, transportsikkerhet, miljøvern og vern av biologiske ressurser, sier seniorrådgiver Trude Christine Nagell i Olje- og energidepartementet til DN.

Russisk gasskjempe

Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt mener at endringen særlig vil bli aktuelt når det gjelder gass. Forklaringen er at gass transporteres i stor grad gjennom rør, og at eierskap i lisenser dermed også gir kunnskap om viktig infrastruktur, skriver DN.

Mens den russiske oligarken Mikhail Fridmann ble nektet å kjøpe seg inn på britisk sokkel , fikk han innpass på norsk sokkel i 2014. Storbritannia viste til vestlige sanksjoner mot Russland etter annekteringen av Krim, skriver DN. Også Rosneft og Lukoil eier i lisenser på norsk sokkel - og nå ønsker gasskjempen Gazprom å etablere seg gjennom et kjøp av andeler av østerriske OMV. Her har ikke norske myndigheter ennå sagt ja, skriver DN.