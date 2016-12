– Dette har vært et bunnår – et skrekkelig år for oljebransjen, rett og slett, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea når hun blir bedt av Aftenposten om å oppsummere 2016 i oljebransjen.

Hun tror 2016 er året bransjen nådde bunnen. Men for deler av norsk offshorenæring blir 2017 trolig enda verre.