Ved en tilfeldighet oppdaget oljearbeidere fra IKM Elektro at en tung stålramme bare var festet med fire bolter, mens den skulle vært festet med 44 bolter. Stålramma henger over over et eksosrør ved en kran om bord på Goliat-plattformen utenfor Hammerfest.

De fire boltene var i tillegg alt for korte. De var heller ikke skrudd skikkelig til.