Staten vil ikke ta ansvar for å gi utenlandske dykkere kompensasjon for skader som følge av nordsjødykking.

I saken er det staten ved arbeids- og sosialdepartementet som er saksøkt. Staten finner ikke grunnlag for å gi de to britiske dykkerne kompensasjon.

– Staten bestrider at saksøkerne var omfattet av kompensasjonsordningene. Verken EØS, EMK (menneskerettighetsdomstolen red.anm.) eller andre menneskerettigheter tilsier at det var rettsstridig å avslå saksøkernes søknader med den begrunnelse at de ikke var omfattet av kompensasjonsordningen, skriver staten i et tilsvar til Oslo tingrett.