Da børsen stengte onsdag 28. desember, kostet en Statoil-aksje 159,80 kroner. I løpet av den fjerde juledagen hadde verdien styrket seg med 0,76 prosent. Et nytt steg opp for oljeselskapet, som opplevde at aksjekursen brått falt til 98 kroner i januar.

De som kjøpte Statoil-aksjer 20. januar, kan se tilbake på et år med god avkastning. Kursen har steget med over 63 prosent siden den helsvarte dagen for oljeselskapet, da verdien var på sitt laveste på et tiår.