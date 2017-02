Funnet viser at det fortsatt er gode muligheter i Nordsjøen, mener Statoil.

To år etter at Valemon kom i drift har Statoil gjort et nytt gassfunn på feltet, kalt Valemon Vest. Funnet er anslått å være mellom 20 og 50 millioner fat oljeekvivalenter, skriver Statoil i en pressemelding.

– Dette er et viktig funn for den videre utviklingen av Valemon, sier Gunnar Nakken, Statoils direktør for Drift Vest, området som består av Statoils felter som driftes fra Bergen.