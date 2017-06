Statoil inngår avtale med kinesisk oljegigant

Under en lukket seremoni i Sinopes hovedkvarter i Beijing fredag undertegnet Statoil-direktørene Jens Økland og Tor Martin Anfinnsen en såkalt MOU (Memorandum of Understanding) med Sinopec, skriver Aftenposten.

Økland beskriver enigheten om dette formelle rammeverket som et gjennombrudd som vil ha stor betydning for Statoils fremtidige salg av olje til Kina og mulighetene til «å gjøre mer sammen» med det kinesiske storselskapet.

– Avtalen åpner for store muligheter for økt oljesalg til Kina og et betydelig og lønnsomt samarbeid med Sinopec over hele verden, sier konserndirektør for markedsføring og prosessering, Jens Økland.

Han opplyser at Statoils råoljeeksport til Kina i fjor var på det høyeste nivå noensinne, 42 millioner fat. Det ga Statoil vel 18 milliarder kroner i inntekter.

Statoils nye avtale med Sinopec blir inngått samtidig som olje- og energiminister Terje Søviknes har besøkt Beijing.

– Det er slett ikke tilfeldig at min første, lange utenlandsreise som olje- og energiminister går nettopp til Kina, sa Søviknes da han onsdag møtte den kinesiske ministeren Nur Bekri i Beijing.

De to ministrene undertegnet en MOU om energisamarbeid mellom Norge og Kina, noe som ville vært umulig uten den normalisering mellom landene som startet med en felles erklæring 19. desember i fjor.