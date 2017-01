Statoils kuttbølge over

De siste årene har et nytt prosjekt for nedbemanning i Statoil overlappet et annet. I 2012 var det 26.011 fast ansatte og konsulenter i oljeselskapet. Ved utgangen av 2016 skulle antallet være mellom 20.700 og 21.100. Målet ble nådd.

– Ved utgangen av november var det 21.105 ansatte i Statoil, inkludert konsulenter. Tallene for desember foreligger ikke ennå, men det har vært en ytterligere reduksjon. Vi vet også at noen skal slutte i begynnelsen av 2017. Så vi er innenfor det estimerte intervallet, sier talsperson Ola Anders Skauby i Statoil.