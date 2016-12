Selv uten innføring av et nytt felleseuropeisk regelverk for helikopterbransjen i Norge, vil kostnadspress føre til svekket helikoptersikkerhet i Norge.

Helikopternæringen er allerede under sterkt press om å kutte kostnader for å tilpasse seg den nye situasjonen i oljeindustrien. Uavhengig av om de felleseuropeiske tilleggsreglene innføres i Norge, vil det kunne få konsekvenser for flysikkerheten.

Det klare budskapet kommer fram i konsekvensutredningen som Samferdselsdepartementet har bestilt om regelverksendringer for helikopteroperasjoner offshore. Det er Safetec som har gjennomført arbeidet som ble lagt fram like før jul.