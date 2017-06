Tekna: Fortsatt grunn til bekymring i oljebransjen

– Nedgangen kan være i ferd med å flate ut, men vi ser med bekymring på en høy andel langtidsledige, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, fagforeningen for høyt utdannede innen realfag, teknologi eller naturvitenskap, til Dagens Næringsliv.

Teknas nye oljeundersøkelse viser at det er færre arbeidsledige nå enn for ett år siden blant deres medlemmer i olje- og gassbransjen.

94 prosent er i jobb, sammenlignet med 90 prosent på samme tid i fjor. Andelen ledige har sunket med 1,3 prosentpoeng, fra 5,6 i mai i fjor til 4,3 prosent i år.

– Men krisen i oljebransjen er ikke over, og én ting bekymrer oss spesielt, sier Lyngsnes Randeberg og sikter til at 70 prosent av de arbeidsledige har vært uten arbeid i mer enn seks måneder.

– Dette er et høyt tall, og betyr at arbeidsmarkedet fortsatt er vanskelig. Tempoet med å få folk i jobb må ikke reduseres. Derfor er vi glade for at regjeringen har foreslått 500 nye tiltaksplasser i revidert budsjett, sier Lyngsnes Randeberg.

Rundt 50.000 norske oljejobber er gått tapt i nedturen, men nå ser det ut til å snu – selv om det går tregt.