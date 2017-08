Uka starter med sommerens høyeste oljepris

I løpet av natten svingte prisen for ett fat nordsjøolje opp mot 52,50 dollar. Det er det høyeste nivået for et svært viktig tall for norsk økonomi siden slutten av mai.

At oljeprisen når sommertoppen nå i begynnelsen av august, forklares med noen viktige tall fra USA, skriver Reuters: Antall jobber øker, mens antall borerigger går noe ned.

For mens det første tallet - antall jobber, med en økning i lønnsnivået - gir investorer tro på økt etterspørsel etter olje i USA, gjør færre rigger at tilbudet av olje kan gå ned. Dermed går prisen opp.

Nå har oljeprisen steget med nesten ni prosent den siste måneden. Men forventningen til hvor oljeprisen skal, skifter nærmest fra dag til dag. Også sist mandag passerte oljeprisen 52 dollar og nådde sitt høyeste nivå siden 25. mai. I løpet av uka sank den noe, basert på tall fra det amerikanske petroleumsinstituttet (API) som tirsdag kveld viste at oljelagrene i USA er i ferd med å fylles igjen. Tall fra tidligere i sommer hadde vist at det var mindre olje på lagre i landet.

Tall fra Opec sist uke viste i tillegg at landene i oljekartellet økte produksjonen, til tross for enigheten fra mai om å kutte i produksjonen.

Etter nattens topp har oljeprisen nå justert seg noe ned, og ligger rundt klokken 07 på 52,20 dollar.