Ulykkeshelikopteret var av typen Airbus Helicopters H225 Super Puma. Den andre Super Puma-maskinen som nå får grønt lys fra Luftfartstilsynet, er AS332L2.

Flyforbudet opphevet 7. juli

Industri Energi, som er et fagforbund for ansatte innen olje, gass og landbasert industri, er kritisk til at flyforbudet oppheves så lenge årsaken til Turøy-ulykken 29. april 2016 nordvest for Sotra utenfor Bergen ennå ikke er kjent. Helikopteret styrtet etter at rotoren løsnet.

Helikopteret som styrtet var operert av selskapet CHC Helikopter Service.

Luftsfartsilsynet opphevet flyforbundet av Super Puma-maskinene 7. juli i år.

I et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, datert tirsdag 11. juli, skriver Industri Energi at det reagerer med både vantro og skuffelse på denne avgjørelsen.

«Selv om det er Luftfartstilsynet som til syvende og sist skal gjøre vurderingen anser Industri Energi det som normalt at Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) hadde vært involvert og informert om prosessen i forkant», skriver fagforbundet i brevet som er underskrevet av forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Vi møte ministeren snarest mulig

Industri Energi reagerer også på at nyheten om opphevelsen av flyforbundet slippes i fellesferien da det er stor sannsynlighet for at mange av de berørte parter er på ferie.

«Denne saken har stor betydning for både den faktiske og opplevde sikkerheten til våre medlemmer, og på bakgrunn av det ønsker Industri Energi et møte med samferdselsministeren snarest mulig.Tema for møtet bør da være Luftfartstilsynets opptreden, involvering og kommunikasjon i denne saken», skriver fagforbundet i brevet til Ketil Solvik-Olsen.