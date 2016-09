I april i fjor lanserte Statens vegvesen salgsmeldinger via nett for privatpersoner.

I begynnelsen av august i år hadde 100.000 kjøretøy skiftet eier digitalt. I første halvår av 2016 hadde 50.000 benyttet seg av tjenesten.

Foreløpig har det kun vært private bileiere som har kunnet benytte seg av løsningen, men nå åpner også Statens vegvesen opp for bedrifter og organisasjoner.

– Vi er opptatt av at det skal være enkelt og trygt å selge biler og andre kjøretøy. Vi håper mange bedrifter vil ta den digitale salgsmeldingen i bruk, sier avdelingsdirektør Espen Andersson i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Bedriftene må gi de ansatte tilgang til dette i Altinn, slik at de kan representere bedriften ved et eierskifte.

– Det er viktig at bedriftene sørger for at tilgangene er riktig, slik at de som skal ha tilgang til å kjøpe og selge kjøretøy, har det, sier Andersson.

Slutt på turen til trafikkstasjonen

Når dette er i orden, kan salgsmeldingene leveres via nettet, dermed blir det slutt på turene til trafikkstasjonen slik det har vært fram til nå.

Bedriftene skal også få en full oversikt over kjøretøyene de eier og har mulighet til å melde tap av vognkort på nett.

Tjenesten ligger på Vegvesenets nettside, hvor man logger seg inn via en ID-port. Så kan man velge om man vil bruke den som privatperson eller bedrift. Vegvesenet skal samtidig ha pusset opp hjemmesiden, med det de kaller et «nytt og mer brukervennlig design.»

For kort tid siden sa seksjonssjef Heidi Øwre at Vegvesenet jobber med å utvikle hele tjenesten.

– Etter hvert vil vi også få en betalingsløsning, slik at du kan betale omregistreringsavgiften direkte i tjenesten istedenfor via nettbanken din slik som i dag. Da vil vi ha en tjeneste som er enda enklere, raskere og mer helhetlig enn den vi har i dag, sa Øwre.

