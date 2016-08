Tidligere i år åpnet Ford for bestilling av den kommende superbilen Ford GT. Det vil si de åpnet for søknader. Da bilen skal lages i et begrenset opplag, er det nemlig ikke nok å ville ha en, Ford forbeholder seg retten til å selv bestemme hvilke kunder som skal få kjøpe bilen.

Nå er det klart at det vil komme en Ford GT på norske skilt.

– Vi kan bekrefte at en svært bilinteressert nordmann har søkt, og fått innvilget sin søknad om å kjøpe vår stolthet, Ford GT. Den skal etter planen leveres neste sommer, sier administrerende direktør hos Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg, i en melding.

Det blir en svært dyr bil.

– Ford anslår bilens startpris før moms og avgifter fra i overkant av 4,7 millioner norske kroner, sier Berg.

Ukjent kjøper

Hvem denne ene utvalgte kunden er, vil de ikke ut med.

– Vi uttaler oss ikke om hvem våre kunder er, verken til Ford GT eller de andre av våre modeller, sier Anne Sønsteby, informasjonsdirektør i Ford.

Produsenten

Til tross for at bilen ikke er laget ennå, sier Sønsteby at det har vært en stor interesse for den, også i Norge.

– Svært mange har vært interessert, men en god håndfull har reelt søkt om å få kjøpe bilen, sier hun.

Ford GT bygges av karbon, og motoriseringen er en 3,5 liters V6 som skal yte 600 hestekrefter. Den aerodynamiske formen til bilen skal gi minimal luftmotstand og maksimalt marktrykk. Bakkeklaringen kan senkes ned til beskjedne fem centimeter. Spoileren bak endrer form fortløpende for best mulig veigrep.

Produsenten

Utvider produksjonen

Drøyt 6500 personer søkte om å få kjøpe en av de 500 første som skal lages. Noe som har ført til at Ford nylig bestemte seg for utvide produksjonstiden.

– Vi klarer rett og slett ikke å bygge mange nok biler til å tilfredsstille markedet. Vi ønsker å holde Ford GT eksklusiv, men har valgt å opprettholde produksjonen i to ekstra år for å tilfredsstille våre mest lojale Ford-ambassadører, sier Berg.

Disse bilene skal i hovedsak gå til dem som allerede har søkt, mens det er planlagt å åpne en ny søknadsrunde i 2018 for bilene som lages i siste produksjonsår.

– Ford har ikke laget GT for at den skal stå gjemt bort i en garasje som et investeringsobjekt. Den nye supersportsbilen skal bli sett, hørt og kjørt. Det er noe av grunnen til at vi har en søkeprosess for å få tilgang til å kjøpe bilen. Ford GT er summen av alt vi er gode til i Ford, sier Berg.