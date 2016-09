Det er mange måter å holde et bilratt på, de aller fleste er farlige.

– Sikkerhetsutstyret i en bil er der for å hjelpe deg, men tar du ikke hensyn til det, kunne du like gjerne vært uten, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Airbag i rattet, som ble introdusert på 1980-tallet, er i dag standardutstyr i alle nye biler. Airbagen skal forhindre at sjåføren blir slengt forover. Det mange ikke tenker på, er at plasseringen av hendene på rattet er helt avgjørende for resultatet ved en eventuell kollisjon.