Sportsbiler er en liten nisje i det totale norske bilsalget, men i 2016 har den plutselig fått et oppsving. Tallet for årets åtte første måneder er langt foran det totale for hele 2015. Veksten så langt i år er på 90 prosent.

Vi må tilbake til 2013 for å finne lignende tall, og da var det Audi A5 som var den store driveren, med 179 registrerte nybiler på åtte måneder.

Nå er det Mazda MX-5 som er bestselgeren, med 134 biler til og med august.

Den kom i sin fjerde generasjon i fjor.

Se hele listen lenger ned i saken

– Interessen og etterspørselen har vært og er stor, og vi kunne solgt flere hvis vi hadde hatt tilgang på mer bil. Det er litt begrenset hvor mange biler vi får til Norge, men alle de 140 bilene vi har fått så langt er solgt, sa Wenche Skarpodde hos Mazda i Norge i våres.

Det ble registrert 13 MX-5 i fjor, og 15 året før.

To helt ulike cabriolet-drømmer: BMW Z4 og Audi TT: Lik pris, store forskjeller

Ny rekord

Den modellen det har gått nest mest av i år, er den langt dyrere Porsche 911, som har økt salget med hele 162 prosent siden fjor.

Her er det særlig én faktor som spiller inn. Reduksjonen av hestekreftavgiften fra nyttår har både gjort at bilene er blitt billigere, og at flere skjøv salget over i 2016.

Ifølge Morten Scheel, administrerende direktør hos den norske Porsche-importøren, har dette gjort at 911 Carrera gikk ned mellom 100.000 og 130.000 kroner, og 911 Turbo gikk ned med inntil 180.000 kroner.

I hele 2006 ble det registrert 55 nye Porsche 911, det har vært årsrekord for modellen fram til i år. Det tallet ble passert i juni, og ved utgangen av august er den langt forbi med 68 biler.

Ford har også fått god fart på salget av Mustang. Modellen som kom i fjor, er den første Mustang-generasjonen som er laget med tanke på et globalt salg, det har gitt resultater i markedene utenfor USA.

Image

– Det er stor etterspørsel etter Mustang i Europa, så vi jobber kontinuerlig med å få nok biler til å tilfredsstille etterspørselen fra norske kunder, sier Anne Sønsteby, informasjonsdirektør i Ford Motor Norge.

Shizuo Kambayashi

Så langt i år er det registrert 37 nye Mustanger på norske skilt. Rundt 80 prosent går for den firesylindrede motoren, de resterende for V8-utgaven.

– Mens det generelt i Europa er motsatt, det er i hovedsak på grunn av avgiftene i Norge.

Mustang er en veldig viktig modell for vårt image og vår merkevare, sier hun.

Topp-10 sportsbiler i Norge til og med august 2016

Modell til venstre, antall i 2016 til høyre.

1 Mazda MX-5 134 2 Porsche 911 68 3 Lexus RC 40 4 Audi A7 40 5 Ford Mustang 37 6 Audi A5 33 7 BMW i8 33 8 Audi TT 26 9 Porsche Cayman 10 10 Mercedes-Benz SLC 10

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken