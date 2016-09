Mener bilistene går glipp av to milliarder kroner

– Bruker man egen bil i jobb, har man krav på kjøregodtgjørelse. Bruker man egen bil uten å få kjøregodtgjørelse, gir man bort bilen til jobben. Her går nordmenn glipp av enorme pengesummer hvert år, mener daglig leder i Autogear, Annar Bøhn, i en pressemelding. Selskapet leverer elektroniske kjørebøker.

Tall de har hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at norske bilister mottar i overkant av 6,5 milliarder kroner i samlet kjøregodtgjørelse i året.

Av dette går 5,6 milliarder til lønnsmottagere, og 900 millioner til selvstendig næringsdrivende som bruker sin privateide bil i jobben.

Bøhn mener at rundt halvparten likevel går glipp av penger fordi de ikke gjør krav på kjøregodtgjørelse når de bruker privatbil i jobb. Han anslår at summen tilsvarer to milliarder i skattefri godtgjørelse.

– Vi tror heller ikke norske arbeidsgivere ønsker dette, så her er det snakk om å jobbe sammen for å finne bedre løsninger, sier han.

Småturene blir ikke registrert

Kjøregodtgjørelsen skal dekke inn verditap, drivstoff, slitasje, forsikring og andre kostnader knyttet til bilen. Statens sats for kjøregodtgjørelse er 4,10 kroner per kilometer, hvor 3,80 kroner er skattefritt.

I juli gjorde Norstat en undersøkelse på vegne av Autogear som viser at det er stor grad er småturene som ikke blir registrert. Med bakgrunn i undersøkelsen anslår Autogear at 27 prosent av all kjøring ikke blir innrapportert.

– Private biler bidrar årlig med 1,6 milliarder kilometer i næringslivet. Privatbiler er avgjørende for at næringslivet holdes i gang. Særlig på steder der kollektivtilbudet er mindre utviklet, er mange avhengig av å bruke bilen sin i jobbsammenheng. Da er det også viktig at man krever betalt for kjøringen, bilhold er kostbart, mener Bøhn.