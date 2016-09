– Vi er de eneste med fire forskjellige elbiler i sortimentet, sier Eric Feunteun, sjefen for Renaults elbilprogram.

Han er i Norge i forbindelse med en markering av at de har solgt 100.000 elbiler.

Jubileumsbilen, en Renault Zoe, ble overrakt en norsk kunde, Åsmund Gillebo, som bor i Oslo.

Markeringen ble lagt til Norge selv om det er en liten andel av Renaults elbiler som er solgt her til lands. I det norske markedet forhandles i tillegg til Zoe, Kangoo og Twizy, mens Flunence ikke har kommet hit.

Den norske importøren sier det er registrert 3910 elbiler fra Renault, dette inkluderer ikke Twizy, som går som firehjuls motorsykkel i Norge.

Ingen land i Europa har lavere samlet utslipp fra nybilsalget: Norge er best i Europa på lavest utslipp fra nybilsalget

– Men det er ingen tilfeldighet at vi gjør denne markeringen i Norge. Verden, og elbilene i verden, skylder Norge dette. Vi i Renault var ikke forberedt på hvor fort det skulle ta av her, så vi var ikke klare, men nå er vi det, sier Eric Feunteun.

Han sikter til at deres produkter ikke var tilpasset det norske strømnettet, slik at det tok tid å få bilene deres funksjonelle i her til lands.

Halvparten elbiler

Samtidig trekker Feunteun også frem hvor viktig det har vært for dem, og elbiler ellers, at Norge bygger opp en skikkelig infrastruktur for ladbare biler, noe resten av verden kan lære av.

Han er enig at vi på mange måter har vært beta-testere av elbiler.

– Norge har vært en viktig testskole, på mange felt, med for eksempel hvordan ladepunktene bør være og fungere. Nå skal vi starte med batterireparasjon her, og vi skal investere i Norge, lover han.

Den norske importøren har en salgsplan som sier at halvparten av bilene de selger skal være ladbare. Feunteun sier dette er et særnorsk fenomen, i andre markeder er elbilandelene i beste fall på en prosent.

Når det gjelder eventuelt nye elbilmodeller utover de fire de har i dag, vil han ikke si noe som helst. Men det skinner gjennom at noe av det først som skjer, er at de eksisterende modellene vil få lengre rekkevidde. Det vil bli mer konkret når bilutstillingen i Paris åpner dørene 1. oktober.