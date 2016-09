Tidenes viktigste Alfa Romeo-modell

Alfa Romeo har ligget mer eller mindre brakk de siste årene. Med en syltynn modellinje, i praksis bare én modell, Giulietta, som ble lansert i 2010. I Norge har fabrikken i tillegg overtatt importansvaret, en overgang som ikke har gått helt glatt.

Nå håper de at det kan løsne ved hjelp av en helt ny bilmodell, en sedan i mellomklassestørrelse som de har kalt Giulia.

– Det er vår plikt at den skal være pen, sa Bjarne Petersen, nordisk sjef for moderselskapet FCA, under en presentasjon av bilmodellen ved Arlanda utenfor Stockholm nylig.

Bakhjulstrekk

Giulia lanseres i disse dager i det norske markedet. For første gang siden 75-modellen, som ble laget mellom 1985 og 1992, kommer Alfa Romeo med en personbil som har bakhjulstrekk.

Det har vært en lang prosess før Giulia nå er blitt klar. Bilen den erstatter i merkets modellprofil, er 159 som gikk ut av produksjon i 2011. Hvis Giulia ikke slår til, blir det vanskelig bygge opp en helt ny modellinje slik Alfa Romeo har planlagt de kommende årene.

– Bilens konkurrenter blir BMW 3-serie, Audi A4, Mercedes-Benz C-klasse og Jaguar XE. Da særlig 3-serie. Det er den største driveren i markedet og den bilen vi skal måle oss mot, sa Morten Kleven, produkt- og PR-sjef for FCA i Norge, på det samme arrangementet.

Det betyr at det skal være en sportslig anlagt familiebil. Ved introduksjonen er det litt strekk i feltet når det gjelder motoriseringer. Det er to dieselversjoner på 150 og 180 hestekrefter, og en bensin V6 med 510 hestekrefter, «den raskeste Alfa Romeo noensinne». I oktober kommer en toliters bensinmotor på 200 hestekrefter.

Andreas Libell

Under 500.000

Kleven tror det er modellene med 180 hestekrefters diesel og 200 bensin som vil være det flest kunder velger. Billigste modell med 150 diesel starter på 388.000 kroner, den med 30 hestekrefter mer koster fra 418.000 kroner.

Bensinutgaven med 200 hestekrefter og automatgir som standardutstyr vil koste 485.000. Verstingutgaven Quadrifoglio nærmer seg 1,2 millioner kroner. Ifølge Alfa Romeo ligger prisene litt under BMW 3-serie.

Giulia er laget på en ny plattform der målet har vært lavest mulig vekt. Vektfordeling er 50/50 mellom front og bak, og lav luftmotstand. Luftmotstandskoeffisienten skal være på 0,25 CW.

Setene

Giulia har en aggressiv front som er godt proporsjonert. Innvendig har de også fått det ganske bra til. Den er ikke så moderne som for eksempel Audi A4 med sitt heldigitale dashbord, hos Alfa Romeo er det fortsatt store klokker foran føreren, men skjermen mot midten er elegant, og førermiljøet virker bra.

Litt mindre bra er sittestillingen, noe som har vært et merkelig varemerke for Alfa Romeo i en årrekke. Det var ingen vippefunksjon på setet i bilene vi prøvde, slik at vinkelen på setet ble litt feil, i tillegg var puten for kort.

Mye av dette ble glemt da vi tok en prøvetur. For her har de truffet veldig godt. Det er en livlig bil, med veldig rask og presis styring uten at den blir nervøs. Den drar også gode fordeler av at drivhjul og styring har hver sin aksling.

Andreas Libell

Veldig gode kjøreegenskaper

Her skal BMWs 3-serie virkelig kikke seg i bakspeilet, for Giulias kjøreegenskaper er på et nivå som er klasseledende. Dette fikk vi ytterligere bekreftet på bane, hvor både dieselbilene, og ikke minst den ekstremt sterke Quadrifoglio, virkelig imponerte.

Giulia er både lettkjørt og rask, med god stabilitet, og den er veldig enkel å få med seg rundt i god fart. Topputgaven fremsto som langt enklere å håndtere, og dermed raskere, enn BMWs M³.

Samtidig er ikke alt solskinn. For Alfa Romeo-representantene kjente ikke til noen planer om firehjulstrekk eller stasjonsvogn. Med andre ord vil denne bilen i Norge befinne seg i et ganske så smalt segment.

Sedaner med trekk på to hjul har så langt i år hatt en markedsandel på rundt to prosent av personbilsektoren, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, og av dem har en fjerdedel firehjulstrekk. Heller ikke alternative drivlinjer som hybrid eller elektrisk er det noen kjente planer om. Alfa Romeo har ikke satt noen salgsmål for 2017.

Glad i bil? Sjekk ut disse sakene:

Mazda tilbakekaller 2,3 millioner biler

Opel Ampera-e nærmer seg

Her får ikke foreldre kjøre bilen inn til skolen

Mercedes akselererer forbi BMW