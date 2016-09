UP skrev ut bøter for over 200.000 kroner

Politiet har ikke finregnet på totalsummen etter søndagens kontroll i Etne, men anslår en gjennomsnittspris på 3.000 kroner per forelegg, ifølge TV 2.

Det betyr at de to patruljene dro inn godt over 200.000 kroner.

Hva må egentlig til? Slik mister du lappen: Seks grunner du kanskje ikke har tenkt på

Den høyeste hastigheten var 109 kilometer i timen i 80-sonen.

- Det ble en veldig innbringende kveld. Målet vårt er ikke å loppe folk for penger - vi ønsker å få ned hastigheten på veiene og dermed øke trafikksikkerheten. Folk som ønsker å spare penger bør være klar over at UP-patruljene er mye på veien for tiden, sier operasjonsleder Rune Plassen i Sør-Vest politidistrikt. (©NTB)

Få flere saker om bil og biltrafikk: