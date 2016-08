De aller minste «hotte» boligene akkurat nå er de såkalte «bløtkakene», mener Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen. Bløtkaker er hus som er bygd og plassert på nes og skjær i utkanten av oljelandet Norge. Ofte bygget av oljearbeidere i 2012 eller 2013.

- De husene er det mange av, dessverre. De er billige nå, men noen har til og med kjøkken designet av Porsche, sier Andreassen.

- Det jeg anbefaler folk nå er å kjøpe store, gamle leiligheter i Oslo sentrum som kan ombygges til flere toroms og treroms. Men også eneboliger med godt utleiepotensial i kjellerne.

Boligprisene er spådd å stige tilsammen 25 prosent i Oslo i 2016. Boligmarkedet på Østlandet er brennhet, mens situasjonen er en annen i Stavanger-området.

- Flytt tilbake til Stavanger

Eier du toroms i Oslo, men er født og oppvokst i Stavanger, anbefaler Andreassen at du flytter tilbake og «realiserer drømmen».

- Det er et ypperlig tidspunkt. Det er så sterk prisoppgang i Oslo at folk flytter til Stavanger og realiserer drømmen. Det skjer faktisk. De kjøper drømmeboligen i Rogaland der de kommer fra. De kupper den gjerne utenom visning.

- Men får de jobb?

- Hvis de jobber i offentlig sektor, for eksempel leger og sykepleiere.

- Hvem er taperne i boligmarkedet nå?

- Vi har gjort det helt umulig for skilsmissebarn fra Oslo øst å kjøpe seg bolig i byen de er fra. Det er ingen som snakker deres sak, sier Andreassen.

Taperne kjøper større bolig i samme marked

- Alle som skal kjøpe seg større bolig i kvadratmeter er i utgangspunktet tapere nå, sier Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management.

- For alle er kjøpere og selgere i samme marked. Si at din egen bolig har steget til tre millioner, men den boligen til seks millioner har steget til åtte millioner. En ti prosent stigning på en bolig til ti millioner er én million. Stigningen i prosent er mindre desto større boligen er, men antall kroner er mer.

Vinnerne er de som har for mye boligareal og skal skalere ned, for eksempel de som har store barn og skal fra hus til leilighet, mener Chen. Samtidig er de regionale forskjellene ekstreme, peker han på.

Tror rentebunnen er nådd

Chen tror boligprisene vil fortsette å stige i Oslo og Akershus i 2017, og synes det er bekymringsfullt.

- Folk snakker nesten bare om tilbudssiden, man underdriver etterspørselssiden. Folk frykter at toget løper fra dem, og mange vil inn på boligmarkedet for enhver pris. De lave rentene driver opp spekulantmarkedet, private husholdninger som har litt ekstra cash, det er gratis å låne penger nå. I tillegg tror ingen prisene vil falle.

Det er ikke bærekraftig at prisene stiger så mye som i Oslo, og da samtidig at gjeldsveksten naturlig nok stiger, mener Chen. Han tror flere husholdninger er sårbare, at de ikke har råd til å betale ned på et lån med noe særlig høyere rente enn dagens, og peker på at en del tar opp forbrukslån for egenkapital.

- Det er ikke sunt at boligprisene stiger så kraftig, både med tanke på den usosiale utfordringen omfordelingen av formue og gjeld, samt risikoen som påløper ved økt gjeldsvekst. Det bør lyse noen varsellamper når folk kommer rundt egenkapitalkravet ved å ta opp forbrukslån, sier Chen.

Mot slutten av september er det nytt rentemøte. Chen mener renten er usunt lav med tanke på boligprisene, men tror renten blir der den er i en to-tre år til. Risikoen knytter seg lengre frem i tid når renten stiger igjen og om gjeldsveksten fortsetter.

Handle i hett marked? Ikke mist hodet

Forrige uke snakket vi med blant annet Christian Dreyer i Eiendom Norge om høye boligpriser. Hva gjør man om man prøver å komme inn på boligmarkedet i disse dager?

Ikke bli desperat, anbefalte Dreyer, ha litt is i magen.

- Man må kjøpe noe man vil bo i og sette et tak. Vent på neste tog om det budrunden går litt for høyt. Noen blir litt desperate og vil kjøpe bolig for enhver pris. Man kjøper på en slags topp, ikke gå for langt, sier Dreyer.

Skal man inn på boligmarkedet i Stavanger har man en fordel. Det er kjøpers marked, og det går sakte. I Stavanger ender visningsrunder uten at det kommer inn bud, ifølge Dreyer, for alle lar være å by.